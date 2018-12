Von Karin Katzenberger-Ruf

Bammental. "Ich war den ganzen Winter über nicht erkältet", sagt Isolde Seitz. Sie führt dies auf das tägliche Wassertreten in der Kneipp-Anlage beim Schwimmbad in Bammental zurück. Die vor einigen Jahren errichtete Kneipp-Anlage war nämlich geöffnet, als das Bad über Winter geschlossen war. Wenn das Bad jetzt am Samstag in die neue Saison startet, ist die Anlage zwar nicht mehr frei zugänglich, dafür freuen sich die "Wassertreter" aber auf die Schwimmbecken.

Denn Seitz ist nicht alleine: Sie gehört zu einer Gruppe Gleichgesinnter, die sich zu den Anwendungen in den vergangenen Monaten fast jeden Tag um die gleiche Uhrzeit traf - auch, als es draußen richtig kalt war und die Sonne tief stand. Das Wasser im Kneipp-Becken, das aus einer Quelle gespeist wird, ist immer frisch, meist kühl und manchmal richtig kalt. Um die acht Grad waren es im Januar.

Als an den kurzen Tagen im Winter die Sonne schnell hinter dem Wald verschwand, war der Zeitpunkt 13 Uhr ideal für die Kneipp-Gruppe. Und dabei ist es geblieben. "Mal sind wir fünf, mal sind wir 15 oder mehr", sagt Isolde Seitz über den täglichen Treff. An einem sonnigen Frühlingstag sind außer Isolde Seitz auch Helga Kramer, Roselore Müller sowie Anneliese und Günter Heizmann vor Ort, um im Storchenschritt ein paar Runden durch das Becken zu waten. Dieses ist rund 45 Zentimeter tief. Wer es durchschreiten will, sollte am besten kurze Hosen tragen.

Einer Infotafel ist zu entnehmen, dass nach dem Gang durch das kalte Wasser das "Armbad" nicht direkt danach folgen sollte, denn dies könnte für den Kreislauf sogar gefährlich sein. Da das Armbecken über Winter kein Wasser führte, bestand für die "Kneippianer" keine Gefahr. Sie hatten stattdessen Handtücher und kleine Matten dabei, um die Füße an der Luft trocknen zu lassen. Ein weiteres wichtiges Gepäckstück: warme Socken für "danach".

Neben der Kneipp-Anlage gibt es einen kleinen Barfußpfad. Außerdem wachsen in den Beeten Kräuter; der Rosmarin überstand die winterlichen Minusgrade allerdings nur teilweise.

Um die Kneipp-Anlage und das Drumherum kümmert sich Schwimmbadleiter Klaus-Peter Wiegmann. Parallel dazu ist er derzeit mit der Saisoneröffnung im Waldschwimmbad beschäftigt. Fast alle "Kneippianer" sind auch begeisterte Schwimmer und können die Eröffnung des Waldschwimmbades kaum erwarten. Viele werden zum Frühschwimmen kommen, wenn sich sonst noch niemand in den Becken tummelt - und damit nochmals etwas für die Gesundheit tun.

Info: Das Waldschwimmbad Bammental startet mit einem "Tag der offenen Tür" am Samstag, 13. Mai, in die Freibadsaison 2017. Beginn ist 8 Uhr.