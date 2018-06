Schönau. (agdo) Sie ist eine echte Wunderlampe: Sie sorgt für drahtloses Internet, sie misst Temperatur und Feinstaub, per Knopfdruck setzt sie einen Notruf ab, an ihr lässt sich ein Elektroauto genauso laden wie ein E-Bike und leuchten tut sie ebenfalls. Solch eine Wunderlampe soll demnächst am Schönauer Marktplatz stehen. Einem entsprechenden Angebot der EnBW Energie Baden-Württemberg stimmte nun der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen der Freien Wähler zu. "Damit sind wir Vorreiter", sagte Bürgermeister Marcus Zeitler stolz mit Blick auf die Region rund um Heidelberg.

Aber nicht jeder war von der Idee begeistert: Die SPD sah für die Stadt keinen großen Mehrwert, eine Elektroladestation aufstellen zu lassen. Den Antrag, eine Tankstelle für Elektrofahrzeuge an einen öffentlichen Platz aufzustellen, hatte die CDU gestellt. Daraufhin beschloss man, sich näher mit dem Thema zu befassen und hatte Willi Parstorfer, Kommunalberater der EnBW Nordbaden, zur Ratssitzung eingeladen.

Die EnBW hat derzeit ein Pilotprojekt am Laufen, das sich "Sm!ght Base" nennt. Das ist eine multifunktionale Straßenlaterne, die mit Elementen wie WLAN, Umweltsensorik, einem Notrufknopf und einer Ladestation für Elektrofahrzeuge ausgestattet ist, erklärte der Kommunalberater. Die Umweltsensoren messen auch die Luftfeuchtigkeit oder den Lärmpegel. Die Verkehrsgeschwindigkeit wird aber mit der Laterne nicht gemessen, erfuhren die Bürgervertreter.

Ein ähnliches Pilotprojekt werde in Wiesloch in den nächsten fünf Jahren durchgeführt, sagte Parstorfer. Dort hat der Karlsruher Energiekonzern Straßenlaternen aufgestellt, die Energie einsparen und im Stadtkern freies Internet für alle bringen. Allerdings ohne eine Ladestation für Elektrofahrzeuge.

Bürgermeister Zeitler dachte an die Zukunft des Klosterstädtchens: Gerade für den Tagestourismus sei es interessant, eine Tankstelle für Elektrofahrzeuge anzubieten. Man könnte in Neckarsteinach ein Schild anbringen, dass in Schönau eine Ladestation sei, schlug der Rathauschef vor. In die gleiche Kerbe schlug Heinrich Ludwig Runz (CDU). "In Heidelberg und Mannheim fahren schon sehr viele E-Autos; und wenn man in Schönau eine Elektrozapfstelle hätte, findet der eine oder andere bestimmt den Weg ins Tal", war Runz überzeugt. Damit will das Klosterstädtchen zusätzlich Besucher anlocken.

Von der Idee weniger begeistert hingegen war Annette Gärtner (SPD): Die E-Zapfstelle sei laut Willi Parstorfer in erster Linie für Autos ausgerichtet und weniger für E-Bikes. Dennoch könnten E-Bikes daran aufgeladen werden, sagte der Kommunalberater. Die SPD hatte zudem ihre Zweifel daran, dass viele Besucher mit Elektrofahrzeugen den Weg ins Steinachtal finden werden. Im Blick hatte sie auch die Kosten. Die multifunktionale Straßenlaterne kostet 6000 Euro, hinzu kommen noch die Kosten für die Montage, den Tiefbau, das Fundament und für den Strom- und Breitbandanschluss. Rund 200 Euro fallen dann monatlich für Strom, WLAN oder die Notruffunktion an. Das Aufladen der Fahrzeuge wird zunächst für jeden kostenlos sein, die Stadt übernimmt die anfallenden Ausgaben.

Die multifunktionale Straßenlaterne soll am Marktplatz aufgestellt werden, dort wird es dann freies Internet für alle geben. Nur wegen des Internets, der Umweltmessung und dem Notrufknopf stimmte die SPD-Fraktion der multifunktionalen Straßenlaterne schließlich zu. Noch dieses Jahr soll sie vor dem Gebäude am Marktplatz aufgestellt werden.