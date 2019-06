Sandhausen. (pol/rl) Nach einem Unfall auf der Kreisstraße K 4153 am Donnerstagabend vermisst wurde ein Opel-Vectra-Fahrer. Der Wagen soll laut Polizei gegen 20.20 Uhr in Richtung Bruchhausen unterwegs gewesen sein, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Pfosten und dann dem Brückengeländer kollidierte. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrendes Fahrzeug sah den Unfall im Rückspiegel und verständigte die Polizei.

Bei Eintreffen von Polizei und Rettungskräften war der Fahrer des zerstörten Opel Vectra verschwunden. Die Polizei befürchtete am Abend, dass sich der Fahrer in einer hilflosen Lage befinden könnte. Hubschrauber der Polizei, die Feuerwehren Sandhausen, Leimen-St. Ilgen und Nussloch sowie zwei Mantrailer des Roten Kreuzes suchten den Unfallbereich noch am Abend und in der Nacht ohne Erfolg ab.

Am Freitagmorgen meldete sich der Vermisste gegen 7.30 Uhr bei der Polizei in Sandhausen. Der 50-Jährige erklärte, einem Tier ausgewichen und deshalb von der Straße abgekommen zu sein. An mehr könne er sich nicht mehr erinnern. Er sei am Morgen zu Hause aufgewacht. Der 50-Jährige hatte sich laut Polizeibericht bei dem Unfall leicht verletzt und ging selbständig in ärztliche Behandlung.

Der Schaden an der Brücke wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ, die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei in Heidelberg.