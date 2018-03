Von Denis Schnur

Neckargemünd. Draußen ist es kalt, der Wind bläst durch das Neckartal, es regnet in Strömen - ein Wetter zum Fluchen und Ärgern. Nicht für Nils. Denn je ungemütlicher das Wetter ist, desto gemütlicher macht es sich der 17-Jährige in seinem Zimmer in Neckargemünd. Er kocht sich dann eine Tasse Heiße Schokolade, mummelt sich in eine dicke Decke ein - und beginnt zu lesen. "Dafür habe ich mich schon ziemlich früh begeistert - auch mehr als etwa meine Klassenkameraden", erklärt er im Gespräch mit der RNZ.

Hintergrund Büchertipps für RNZ-Leser Um die 60 Bücher liest der junge Nils pro Jahr. Seine fünf Favoriten hat er für die RNZ zusammengetragen: "Die Stadt der träumenden Bücher" (Walter Moers) ist das Lieblingsbuch des 17-Jährigen. Der Roman ist 2004 im Piper-Verlag erschienen, hat 480 Seiten und kostet 14 Euro als Taschenbuch. Die "Harry [+] Lesen Sie mehr Büchertipps für RNZ-Leser Um die 60 Bücher liest der junge Nils pro Jahr. Seine fünf Favoriten hat er für die RNZ zusammengetragen: "Die Stadt der träumenden Bücher" (Walter Moers) ist das Lieblingsbuch des 17-Jährigen. Der Roman ist 2004 im Piper-Verlag erschienen, hat 480 Seiten und kostet 14 Euro als Taschenbuch. Die "Harry Potter"-Serie (Joanne K. Rowling) hat Nils ebenfalls begeistert. Zwischen 1997 und 2007 sind insgesamt sieben Bände im Carlsen-Verlag erschienen. Sie sind als Taschenbuch ab 8,99 Euro zu haben. "Die Blutschule" (Max Rhode) kam im Herbst 2016 heraus und hat die junge Leseratte gleich überzeugt. Den Thriller mit 272 Seiten findet man im Programm von Bastei Lübbe. Er kostet als Taschenbuch 9,90 Euro. "Monument 14" (Emmy Laybourne) entwirft ein Weltuntergangsszenario, in dem 14 Jugendliche in einem Einkaufszentrum stranden. Der Jugendroman erschien 2014 im Heyne-Verlag, hat 336 Seiten und kostet 8,99 Euro. "Infernale" (Sophie Jordan) wirft die Frage auf, was unsere Gene wirklich über uns aussagen können. Der Loewe-Verlag brachte den ersten Band der Jugendbuch-Reihe 2016 auf den Markt. Das Werk hat 384 Seiten und kostet 17,95 Euro. (dns)

Aber der Gymnasiast liest natürlich nicht nur bei miesem Wetter, sondern wann immer es seine Zeit zulässt. Ein Buch pro Woche ist der Normalfall, häufig sind es mehr. "Das kommt ja auch auf das Buch an. Außerdem wird man mit der Zeit schneller." Mittlerweile hat er schon ein paar Hundert Bücher gelesen, die Schrankwand in seinem Zimmer ist mehr als voll.

Was erst einmal wie das Hobby von vielen Menschen klingt, hat der Schüler durch die Kombination mit seiner zweiten großen Leidenschaft - der Fotografie - jedoch auf ein neues Level gehoben. Vor ein paar Jahren richtete er sich ein Konto bei "Instagram" ein und lud dort Bilder hoch - natürlich vor allem von Büchern. Und das mit großem Erfolg: Über 29.000 "folgen" seinen Beiträgen in dem Sozialen Netzwerk - erstaunlich viel, wenn man nicht gerade Heidi Klum oder Kim Kadashian heißt.

Und Nils erreichte das nicht mit Poser-Fotos vor dem Spiegel und "Selfies", sondern vor allem mit stilvollen Fotos, die alle irgendwas mit Lesen zu tun haben: Mal sieht man sein überfülltes Bücherregal oder Nils, eingewickelt in eine gemütliche Decke mit einer heißen Schokolade, mal den aktuellen Lesestoff neben frischem Gebäck oder Marshmallows.

Häufig versucht der Schüler die Bücher auch thematisch in das Foto einzubinden: Wintergeschichten vor verschneiten Pflanzen, ein Krimi liegt auf dem großen Küchenmesser - doch vor allem hat es Zauberlehrling Harry Potter dem 17-Jährigen angetan.

Auf vielen seiner gut 1500 auf Instagram veröffentlichten Fotos werden die Bücher von J. K. Rowling mit passenden Accessoires versehen: Ein Zauberstab auf der ersten Seite des Werkes, die dicke runde Brille - eines der Markenzeichen des Nachwuchsmagiers - oder die Spielfigur eines Elfen, der den Betrachter vom Foto aus mit großen Augen ansieht.

"Ich war schon relativ früh bei Instagram dabei und hab mich ständig weiterentwickelt", erklärt der Hobbyfotograf seinen Erfolg selbst. Es seien vor allem andere Mitglieder der "Buch-Community" - also Menschen, die viel lesen und sich darüber im Internet austauschen -, die ihm in dem sozialen Medium folgen, ihn "anstecken und inspirieren", wie er selbst sagt. Häufig entflammen unter seinen Fotos Diskussionen über das aktuelle Buch, Meinungen werden ausgetauscht, weitere Empfehlungen abgegeben.

Zur Frankfurter Buchmesse im Herbst 2016 hat Nils den Austausch aus der virtuellen in die reale Welt geholt: "Ich habe zu einem Treffen aufgerufen, über 100 Menschen sind gekommen", erzählt er stolz. Die größte Freude macht ihm aber das Feedback, das er regelmäßig per Nachricht bekommt: "Oft schreiben mir Leute, dass ich sie zum Lesen gebracht habe. Da freue ich mich riesig."

Der Neckargemünder schreibt oft Rezensionen, bzw. fasst kurz seine Meinung zusammen. Häufig sind dies Jugendbücher: "Ich bin aber auch immer offen für Neues." Sein Lieblingsbuch ist und bleibt die "Stadt der träumenden Bücher" von Walter Moers. "Er erschafft darin eine eigene Welt mit Skizzen und Zeichnungen. Da kann man sich richtig drin verlieren", schwärmt der Schüler.

Dass er mit seinem Hobby, dem Lesen, eine Rarität in seinem Alter darstellt, glaubt der Schüler übrigens nicht: "In meiner Klasse lesen doch ziemlich viele." Doch wohl nur wenige frönen diesem Hobby so ausgiebig und enthusiastisch wie Nils.

Info: Nils aus Neckargemünd nennt sich auf Instagram "bunteschwarzweisswelt". Der Leseblogger übernimmt ab dem heutigen Montag für einen Monat den Account der RNZ. Wenn Sie das verfolgen möchten, einfach @rnzonline auf Instagram abonnieren.