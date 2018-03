Von Sabine Geschwill

Leimen. Bis jetzt bewerben sich in der Großen Kreisstadt zwei Kandidaten um das Amt des Oberbürgermeisters. Als Vorsitzender des örtlichen Gewerbeverbandes packte Gerd-Peter Gramlich die Gelegenheit beim Schopf und lud mit Hans D. Reinwald (CDU) und Sahin Karaaslan (Grüne) die aktuellen Bewerber zum Jahresempfang von "Leimen Aktiv" ein. In diesem Jahr war die Firma Druckpress in der Hamburger Straße mit Geschäftsführer Andreas Riehm und dessen Gattin Jutta Gastgeber dieser Veranstaltung. Für Gramlich war dieser Vorzeigebetrieb ein idealer Ort für das erste Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten, die jeweils zehn Minuten für ihre Vorstellung hatten.

Zuvor machte Gramlich die Position von "Leimen Aktiv" deutlich: "Wir brauchen künftig einen Oberbürgermeister, der Gas gibt und nicht auf der Bremse steht", so Gramlich. "Wir sitzen hier alle im selben Boot." Wenn es allen gelinge, in die gleiche Richtung zu rudern, dann würde man in den nächsten vier Jahren deutlich mehr schaffen als in den zurückliegenden 16 Jahren.

Hans D. Reinwald wird von der örtlichen CDU unterstützt. Der 47-jährige Bürgermeister und Jurist aus Graben-Neudorf möchte in der Bevölkerung wieder die "Lust auf Leimen wecken". Reinwald: "Die Stadt hat großes Potenzial und tolle Menschen." Der sportbegeisterte Kommunalpolitiker und Hobbywinzer meinte trotz klammer Kassen: "Die Finanzsituation ist angespannt, aber nicht hoffnungslos." Reinwald strebt eine solide Finanzpolitik an, will alle Fördermittel ausschöpfen und eine offensive Wirtschaftsförderung betreiben, die er zu seiner Chefsache erklärte.

Reinwald sieht die Verwaltung als Dienstleister, er will für ein Rathaus mit offenen Türen stehen, direkter Ansprechpartner für die Bürger sein und Vereine sowie Kulturschaffende aktiv fördern. Besondere Verantwortung möchte er für Kinder, Ältere und Benachteiligte übernehmen. Obwohl er als Christdemokrat von der örtlichen CDU unterstützt werde, gehe es bei diesem Wahlkampf nicht um die politische Farbe, sondern um Leimen, betonte er. Er versprach, sich politisch unabhängig als Oberbürgermeister zum Wohle der Stadt einzusetzen: "Wir können nur vorwärts kommen, wenn wir alle an einem Strang ziehen."

Sahin Karaaslan wird von den örtlichen Grünen und der Grün-Alternativen Liste Leimen (GALL) ins Rennen geschickt. Er ist bereits als Stadtrat und Grünen-Chef kommunalpolitisch aktiv. Der 37-jährige Unternehmer, der in der Region bald vier Lebensmittelmärkte führt, wurde in der Türkei geboren, kam als Zehnjähriger nach Deutschland und nutzte hier die ihm gebotenen Chancen für seinen beruflichen Erfolg. Seit 1994 wohnt er mit seiner Familie in Leimen. Karaaslan: "Ich fühle mich hier sehr wohl, deshalb engagiere ich mich auch in Leimen."

Zu seinen Zielen gehören die Ansiedlung von nachhaltigen Unternehmen, die ihre Steuern vor Ort zahlen, die Gründung eines Unternehmerstammtisches, regelmäßige Gewerbeausstellungen und die Schaffung von Ausbildungsplätzen für junge Menschen. Er bezeichnet sich als ein Mann der Tat, der leistungsbereit und leistungsstark sei und unternehmerisches Risiko nicht scheue. "Ich habe als Unternehmer schon oft Neues gewagt", betont er. Daher sei er - sofern er zum Oberbürgermeister gewählt werde - auch bereit, sein Leben völlig neu auszurichten. "Die Stadt Leimen verkauft sich seit einigen Jahren unter ihren Möglichkeiten", so Karaaslan. Er möchte ein tatkräftiger und zukunftsorientierter Oberbürgermeister sein. Innerhalb seines Unternehmens seien die Weichen für seinen Ausstieg schon gestellt.

Ein Grußwort richtete Bürgermeisterin Claudia Felden an die Gäste. Mit dem neuen Verwaltungsgebäude in Leimens Ortsmitte, dem noch geplanten Dienstleistungszentrum mit Ärztehaus neben dem Rathaus und der mittlerweile weit fortgeschrittenen Ortskernsanierung in St. Ilgen zeigte sie auf, was bislang alles erreicht wurde und wo es noch positive Veränderungen geben wird. Dem Gewerbeverband und seinen Mitgliedsbetrieben dankte sie für die Belebung der Stadt und für das soziale Engagement.