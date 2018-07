Von Ute Teubner

Neckargemünd. Vor allem nachts, im Sommer, da hört er sie. Dann hat Till Neuner die Fenster geöffnet - und draußen rattert und rumpelt es. Der 70-jährige Rentner wohnt in der Neckargemünder Altstadt am Menzerpark. Nahe der Stelle, wo die Neckartalbahn aus dem Tunnel rollt, bevor sie dann weiter ihren Weg über die Brücke nach Kleingemünd nimmt. Und eben diese Flussquerung ist dem früheren Unternehmensberater ein Dorn im Auge. Denn wenn die Züge über das Bauwerk fahren, ist dies in seinen Ohren alles andere als Musik: "Die Bahn ist sehr laut und die Brücke scheint diesen Lärm noch zu multiplizieren."

"Wie ein Resonanzkörper", der den Schall weitertrage und verstärke, wirke dabei die Stahlkonstruktion, so Neuner. Vor allem die Güterzüge, die überwiegend nächtens über die Brücke donnern, stellten eine massive Lärmbelastung dar: "Das hört man bei uns in der Altstadt ebenso wie in Kleingemünd, wo es im Grunde keinen einzigen Fleck gibt, an dem es ruhig ist."

Das könnte sich nun ändern. Findet zumindest Till Neuner - und mit ihm übrigens auch die Stadt Neckargemünd, die Neuner mit seinem Anliegen kontaktierte. Beide sehen jetzt eine gute Gelegenheit, um hier Abhilfe zu schaffen, plant doch die Deutsche Bahn AG eine umfangreiche Modernisierung der Schieneninfrastruktur auf der Bahnstrecke zwischen Heidelberg und Mosbach: "Das ist die Chance, um von dem Lärmpegel herunterzukommen: Im Zuge dieser Großbaustelle könnten schließlich auch Lärmminderungsmaßnahmen erfolgen", meint Neuner. Und der geplagte Neckargemünder fügt hinzu: "Eine solche Sanierung gab es das letzte Mal vor 50 Jahren und wird es auch wohl wieder erst in 50 Jahren geben. Also sollten doch jetzt auch Nägel mit Köpfen gemacht werden!"

In einem vor über zwei Wochen an die Deutsche Bahn verschickten Schreiben fordert die Stadt Neckargemünd das Unternehmen auf, Stellung zu entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen wie Schienenstegdämpfer oder die Verwendung eines elastischen Oberbaus zu beziehen. Darin heißt es unter anderem: "Eine Lärmreduzierung der beiden großen Verkehrsadern Straße/Schiene bedeutet für unsere Stadt einen wichtigen Faktor in Richtung Verbesserung der Lebensqualität."

Uwe Seiz vom Neckargemünder Stadtbauamt betonte zudem gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung: "Die Bahn sollte diese einmalige Gelegenheit der Trassensanierung nutzen, und zwar bevor der noch ausstehende Lärmaktionsplan verabschiedet wird." Im kommenden Jahr würden Fakten geschaffen. Dann kommt laut Seiz nämlich die Lärmkartierung für den Schienenverkehr auf den Tisch.

Bislang jedoch erhielt die Stadt keine Antwort aus Stuttgart. Dabei drängt die Zeit enorm, es ist sprichwörtlich höchste Eisenbahn: Schließlich startet die Gleisbettsanierung an der Neckartalbahn-Trasse bereits Ende Juli. Und somit steht fast zu befürchten, dass dieser Zug schon abgefahren ist. Von der Deutschen Bahn war übrigens trotz mehrfacher RNZ-Anfrage keine Stellungnahme zu erhalten.