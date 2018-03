Von Manuel Reinhardt

Neckarsteinach. Die Welt ist im Star Wars-Fieber. Denn heute kommt die lang ersehnte "Episode VII - Das Erwachen der Macht" in die Kinos. Und die Begeisterung macht natürlich vor der Region rund um Heidelberg nicht halt. Ganz besonders bei eingefleischten Anhängern der Science-Fiction-Saga ist die Vorfreude groß. "Wenn ich im Kino in der Schlange stehe, wird die Nervosität schon riesig sein", sagt etwa Florian Baur aus Neckarsteinach. Denn Star Wars ist für ihn mehr als ein Hobby - es ist eine Leidenschaft, die er auch als Betreiber der Online-Datenbank "jedi-bibliothek.de" auslebt. Zudem ist er für einen Verlag und den offiziellen Star Wars-Fanclub als freier Mitarbeiter tätig.

Die Karten für die Premieren-Vorstellung hatte er natürlich schnell in der Tasche, gleich um Mitternacht ging es in Mannheim ins Kino. Und trotz seiner Webseite, auf der er auch täglich Neuigkeiten postet, vermied er kurz vor Filmstart sogenannte "Spoiler" - also Infos zur Handlung von Leuten, die das Werk bereits gesehen haben. Nur so viel: "Das Mädchen Rey scheint die neue Heldin zu sein, auf sie bin ich sehr gespannt."

Seine Favoritin der neuen Reihe hat Florian Baur also schon, sie reiht sich damit an die Figuren "Obi-Wan Kenobi" aus der Serie der Episoden I bis III sowie "Han Solo" aus der klassischen Trilogie. "Obi-Wan ist eine wunderbare Figur", erklärt der 25-jährige Spanisch- und Englisch-Student an der Uni Heidelberg. "Er ist nie um einen Spruch verlegen, strahlt aber viel Weisheit aus." Ähnlich sei es mit Han Solo, den Harrison Ford in den ursprünglichen Filmen verkörperte - und der, so viel sei verraten, auch in Episode VII zu sehen ist. "Er kommt aber ein bisschen von der schurkischen Seite", nennt Florian Baur die Faszination an der Figur. Mittlerweile mag er die guten "Jedi" auch genauso sehr wie die bösen "Sith", was früher aber noch anders war: "Die hatten die cooleren Outfits."

Ohnehin ist es die Vielfalt an Charakteren und Geschichten, die die Star Wars-Welt so reizvoll macht. "Es ist der Abenteueraspekt, aber auch die fortgeschrittene Welt mit der ganzen Technik und natürlich der mystische Faktor mit der Macht." Man finde sich irgendwo in diesem Universum wieder. "In den Filmen gibt es Dinge im Hintergrund, die ganze Geschichten erzählen", so Baur: "In die kann man sich in Comics und Büchern richtig reinstürzen." Und dieser Teil des sogenannten "erweiterten Universums", in dem die Film-Saga weitergesponnen wird, hat es dem Neckarsteinacher besonders angetan.

Denn über den Lesestoff fand Florian Baur einst durch einen Klassenkameraden zu Star Wars. Dann schaute er "Episode V - Das Imperium schlägt zurück" - und schon war es um ihn geschehen. Bis heute ist dieser Teil neben "Episode III - Die Rache der Sith" übrigens sein Lieblingsfilm: "Das ist jedes Mal Gänsehaut." Die bekommt er aber auch beim Lesen. Sein aktueller Tipp: "Der Roman "Verlorene Welten", in dem sich das Star Wars-Universum mit Romeo und Julia-Motiven vermengt.

Allerdings findet Baur, dass der Büchermarkt in Deutschland ausbaufähig ist. Darum richtete er mit einigen Gleichgesinnten 2011 seine Online-Datenbank "von Fans für Fans" ein. Darin wird alles katalogisiert, was es an Büchern und Comics gibt - über 5000 Einträge zählt das ABC der Star Wars-Bücher und -Comics bisher. Es gibt auch täglich Neuigkeiten und Blogs. Das kostet natürlich Zeit und Geld. "Da gehen täglich schon ein paar Stunden drauf, aber es macht Spaß." Bis zu 2500 Besucher hat die Seite täglich, in der Spitze waren es 8000.

Gemeinsam ist das Team auch bei Treffen der Star Wars-Gemeinde zu Gast. Zu den Höhepunkten seines Star Wars-Fiebers zählt Baur etwa den Besuch der "Star Wars-Celebration" 2013 mit 20 000 Besuchern, der "Jedi-Con" in Düsseldorf 2014 oder jüngst im September der "Noris Force Con" in Nürnberg. Auf ein Kostüm hat er dabei allerdings verzichtet - da genügte das Star Wars-T-Shirt. "Das ist nicht so mein Ding, aber ich habe großen Respekt vor jedem, der das macht und die Kostüme auch selbst bastelt."

Zur Einstimmung auf den Kinostart hat sich Baur jüngst an zwei Tagen die bisherigen sechs Filme gemeinsam mit seiner Freundin angeschaut. Die ist zwar nicht ganz so sehr von der Star Wars-Welt gefangen genommen, hat aber dennoch ihren Spaß daran. Der 25-Jährige lacht: "Ich bin der Verrücktere."