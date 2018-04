Von Manuel Reinhardt

Eppelheim. Nein, wirklich überrascht war Patricia Popp gestern Nachmittag nicht. "Das war mir von vorneherein klar", sagte die Bürgermeisterin in Wartestellung. Denn Georg S. gibt nicht auf: Er reicht gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, mit dem am 13. April die Klage gegen die Bürgermeisterwahl vom Oktober 2016 zurückgewiesen wurde, einen Antrag auf Zulassung der Berufung ein. Dies teilte sein Rechtsanwalt Uwe Lipinski gestern mit. Damit geht der Eppelheimer Rathausstreit in die nächste Runde.

Beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe war der Antrag bis zum gestrigen Donnerstagnachmittag zwar noch nicht eingegangen. Bis Anfang nächster Woche läuft aber noch die Frist, wie Gerichtssprecher Henning Jaeckel-Leight sagte. "Mein Anwalt und ich haben alles sorgfältig analysiert", erklärte Georg S. am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage. "Ich halte das Urteil für sehr problematisch und juristisch nicht hinnehmbar." Dabei störte ihn die Urteilsbegründung hinsichtlich seiner Freiheit zur Wahl. "Sie beinhaltet im Grundsatz, dass kein Wähler kurz vor der Stimmabgabe in irgendeiner Form beeinflusst werden darf", so der Kläger.

Auch die Begründung des Verwaltungsgerichts, dass durch das Plakat das Ergebnis der Wahl nicht beeinflusst worden wäre, kann Georg S. nicht nachvollziehen. Und es sei nicht korrekt, dass über die Hauptfrage - also ob das Wahlplakat tatsächlich zu nah am Wahllokal platziert war und das Recht freier Abstimmung verletzt wurde - nicht entschieden wurde. Schließlich sehe er es problematisch, dass das Gericht ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt hat, da er auf einen Wahlfehler hinweist.

Mit dem Antrag bleibt in Eppelheim vorerst also alles in der Schwebe. Und das kann auch noch einige Zeit andauern. Denn der Antrag wird nun zunächst dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim als nächst höherer Instanz vorgelegt, erklärte Henning Jaeckel-Leight. Dort wird er geprüft. Bis zum 6. Juli können Georg S. und sein Anwalt Uwe Lipinski die Begründung des Antrags beim Verwaltungsgerichtshof einreichen. Danach wird die Gegenseite - Landratsamt, Stadt, Patricia Popp - zur Stellungnahme aufgefordert und in schriftlichem Verfahren entschieden, ob die Berufung zulässig ist. Wird der Antrag abgelehnt, ist das Urteil des Karlsruher Verwaltungsgerichts rechtskräftig und Patricia Popp könnte ihr Amt antreten. Im anderen Fall wird das Berufungsverfahren eröffnet: Einmal mehr mit Anhörung beider Seiten und schließlich einer Verhandlung - "irgendwann einmal", so Stefanie Dopp von der Pressegeschäftsstelle des Verwaltungsgerichtshofes.

Für Patricia Popp heißt es bis dahin weiter: Warten. "Davon bin ich ausgegangen", sagte sie gegenüber der RNZ. "Das ist Absicht, es ging ja von Anfang an nur darum, meinen Amtsantritt zu verzögern." Ihr bleibe ja auch nichts anderes übrig: "Wir haben nunmal einen Rechtsstaat, in dem es so geregelt ist, dass man klagen kann."

Während sie für sich selbst keinen Schaden sieht, sehe dies für die Stadt Eppelheim anders aus - und auch für Kläger Georg S., sowohl finanziell als auch hinsichtlich seines Rufs. "Wenn er hier noch mehr Geld reinstecken will, dann ist das seine Sache", meinte die Bürgermeisterin in spe. Und er müsse schließlich vor die Menschen in Eppelheim treten und sich erklären. "Jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass es nur noch Taktik ist", sagte Patricia Popp. "Er nimmt quasi eine ganze Stadt in Geiselhaft."

Den Schaden, der für die Stadt entstehe, empfinde sie als "gar nicht lustig". Sie sorge sich darum, was noch in der Zeit bis zu ihrem Amtsantritt entschieden werde. "Gerade jetzt, wo Eppelheim Führung bräuchte", kritisierte Patricia Popp und fügte mit Blick auf die Abwesenheit Dieter Mörleins in der letzten Gemeinderatszusammenkunft an: "Wenn der Bürgermeister jetzt nicht mal mehr zur Sitzung kommt ..."