Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Nach den Wünschen der Stadtverwaltung soll der Friedhof ein neues Erscheinungsbild erhalten. "Wir wollen einiges neu gestalten und den Friedhof mittelfristig in eine Parklandschaft verwandeln", so Bürgermeister Dieter Mörlein. Der Gedanke, wie man den Friedhof verschönern könne, bestimme derzeit maßgeblich das Tun und Handeln, bestätigte Nicole Gundt als zuständige Mitarbeiterin des Friedhofsamtes. "Wir haben viele Ideen und die meisten davon können wir jetzt nach und nach umsetzen", freute sie sich. Mit Friedhofsaufseher Nikolai Harbrecht hat sie einen Fachmann an ihrer Seite, der die Friedhofsneugestaltung mit viel Herzblut und Engagement angeht.

Das war eine der Ideen von Nicole Gundt vom Friedhofsamt und von Friedhofsaufseher Nikolai Harbrecht.

Bereits zu bestaunen ist ein neu angelegter Teich als kleine Ruheoase westlich des Haupteingangs. Ausgewählte Pflanzen und ein kleiner Fischbestand sorgen für eine natürliche Selbstregenerierung des Gewässers. Gegenüber dem neuen Teich wurde die Grabstätte für "Stillgeborenes Leben" mit einer neuen Bepflanzung versehen, die im Frühjahr und im Sommer in den Farben Rosa, Lila und Bordeaux-Rot blüht.

Eine deutliche optische Veränderung gab es im Gräberfeld Eins unweit des Kriegerdenkmals. "Wir mussten aufgrund von Krankheitsbefall über 40 Meter Thujahecke entfernen", informierte Nicole Gundt. An deren Stelle wurden Eiben- und Blühsträucher gepflanzt. Das Areal wirkt durch die Neubepflanzung optisch freundlicher und transparenter. Mit einer Sitzbank aufgewertet wurde noch der Bereich der Kindergräber.

Gänzlich neu geschaffen wurde etwas östlich der Friedhofshalle ein Urnengrabfeld. In Zusammenarbeit mit Steinmetz Peter Dissinger wurde dort ein Urnenring angelegt, in dessen Mitte eine Stele aus heimischem Odenwald-Quarz als Gedenkstein platziert wurde. Der Pflegeaufwand bei dieser Urnengrabform kann selbst bestimmt werden, bietet aber den Hinterbliebenen noch die Möglichkeit, Trauer oder Gedenken mit Kerzen oder Blumen am Grab zum Ausdruck zu bringen.

Eine weitere Urnenfeldanlage mit einer Stele als Blickpunkt ist angedacht. "Wir müssen auf dem Friedhof immer vorausschauend planen und schauen, wo als nächstes eine größere Grabfeldfläche frei wird, um sie rechtzeitig neu anzulegen und zu gestalten", so Nicole Gundt.

4498 Erd- und Urnengräber sind derzeit als letzte Ruhestätten auf dem 2,5 Hektar großen Friedhof ausgewiesen. In Eppelheim zählt man im Jahr zwischen 80 und 160 Beisetzungen. Dem anhaltenden Trend zur Urnenbestattung, dessen Anteil auf 70 Prozent beziffert wurde, möchte man durch verschiedene Formen von Urnengrabfeldern auch in Zukunft weiter Rechnung tragen. Im Jahr 2015 wurde auf dem Friedhof auf dem Areal hinter dem Kriegerdenkmal ein gärtnerbetreutes Grabfeld für Erd- und Urnenbestattungen angelegt. Pflege und Bepflanzung übernimmt rund ums Jahr ein beauftragter Gärtnerbetrieb.

Neben der optischen Aufwertung und Umwandlung des Friedhofs in eine Parklandschaft durch neu angelegte Blumenbeete, Rasenflächen, Kübelpflanzen und Sitzgelegenheiten soll sich auch an der Friedhofshalle etwas tun. Die Buntglasfenster aus den 1960er-Jahren müssen dringend ersetzt werden. Sobald diese Arbeiten durchgeführt sind, soll das Areal rund um die Trauerhalle neu angelegt werden. So soll an der Nordseite die vorhandene Blumenrabatte in einen plätschernden Bachlauf verwandelt werden. Es sei auch geplant, so Nicole Gundt, dass der Friedhof eine behindertengerechte Toilette erhält. Diese würde in Fertigbauweise direkt am Haupteingang des Friedhofs ihren Platz finden.

Jetzt schon vormerken kann man sich den 17. September. Dann wird es wieder einen "Tag des Friedhofs" geben mit ökumenischem Gottesdienst, Informationsständen von Steinmetz-, Floristik- und Bestattungsunternehmen, einem ansprechenden Unterhaltungsprogramm mit Musik und Gesang und kleinen Mitmachaktionen für Kinder.