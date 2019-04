Eppelheim. (sg) Den Fehler gestand Bürgermeister Dieter Mörlein gleich ein: Das Rathaus wurde in den Tagen vor der Kerwe technisch umgerüstet. Mit dem Kabel zu Petrus habe es leider nicht geklappt. Deshalb regnete es seit zehn Jahren zum ersten Mal bei einer Kerweeröffnung. Doch weder er noch die Zuschauer ließen sich die Feststimmung vermiesen. Zumal es mit dem Fassanstich bestens klappte. Zoltan Kovác von der ungarischen Delegation zeigte bei seiner Fassanstichpremiere Geschick. Bis auf ein paar Spritzer ging nichts daneben.

Elferrat und Garden des Eppelheimer Carneval Clubs hatten Bürgermeister und Kerweborscht bei ihrem Regenschirmmarsch zum Festplatz begleitet. Die Kurpfälzer Trabanten aus Heidelberg sorgten für eine flotte musikalische Eröffnung. Zahlreiche Gäste aus der Kommunal- und Bundespolitik und den Partnerstädten konnte Dieter Mörlein zur Kerweeröffnung auf dem Hugo-Giese-Platz willkommen heißen.

Kerweborscht "Annares" kam im Mönchsgewand. Er machte ohne Umschweife klar: "Es ist mir eine große Freud', dass ihr alle gekommen seid." Gespannt war das Publikum auf seine Kerwepredigt.

In gereimten Psalmen ging Andreas Fleischhacker auf die verschiedenen Verwaltungsideen ein. Zuerst hatte er die Rhein-Neckar-Halle im Visier. Ihr mangelnder Brandschutz bereite große Sorgen. Unlängst wurde sie noch von heftigem Regen getroffen: "Die Halle wäre bald abgesoffen." Bedauerlich sei, dass in Eppelheims schönster Halle nichts passiere und die Verwaltung trotz Gemeinderatsbeschluss nicht in ihre Sanierung investiere.

Lärm trotz Wand sei das große Problem entlang der Autobahn. Die vor Jahren vorgestellte Mörleinidee einer Überdeckelung finde mittlerweise immer mehr Freunde. Jede Um- oder Aufrüstung der bestehenden Wand mache keinen Sinn, verdeutlichte der Kerweprediger. Eppelheimer und Pfaffengründer hätten einen besseren Schlaf und mehr Spaziermöglichkeiten mit einer Überdeckelung. Innerorts stehe eine groß angelegte Umgestaltung der Hauptstraße mit reduzierten Parkplätzen und erhöhter Knöllchenvergabe an. Andreas Fleischhacker schwante eine verkehrsberuhigte Zone vor, in der Autos besser geschoben als gefahren werden sollten.

Die Vereine hatten für das zweitägige Straßenfest tolle Angebote an ihren Ständen. Die TVE-Handballer luden zum vierten Mal in Folge zum Oktoberfest ein. Der Sängerbund Germania hatte sich für Partystimmung am Abend die Band "Crazy Crocodiles" eingeladen. Die Band aus Heidelberg spielte unplugged Hits aus den 60er- und 70er-Jahren und Countrymusik. Wenige Meter weiter begeisterte die Band "Rock Paper Scissors" im Teestubenzelt. Das Jugendteam hatte am Getränkestand und im Küchenzelt nebenan gut zu tun. Ihre Pommes, Calamares und Currywurst waren gefragt. Der Erlös aus der Straßenkerwe ist zur Deckung der Ausgaben des neu eingerichteten Jugendtreffs bestimmt.

Musik gab es auch am Stand der Ungarn. Am Sonntagnachmittag sorgte beim Skiclub die "Sound Company" für Stimmung. Die stattliche Zahl von gut 50 selbst gebackenen Kuchen und Torten gehen beim Straßenfest im Zelt der ASV-Turner und Leichtathleten über die Theke. Beate Pfisterer und Sylvia Katzer hatten gleich die erste Verkaufsschicht übernommen. Nach drei Stunden Kuchenverkauf hatten sich die langjährig engagierten ASV-Damen vorgenommen, sich selbst ins Kerwegetümmel zu stürzen.

Geld sammeln für die Orgelrestauration stand bei der katholischen Pfarrgemeinde an erster Stelle. Sie boten unter dem Motto "Trinken für den guten Ton" Orgelsekt an. Karola Gronert aus Oftersheim war am Stand der Böhmerwaldjugend im Einsatz. "Die Kerwe ist weit über die Grenzen Eppelheims hinaus bekannt. Hier trifft man Leute, die man das ganze Jahr über nicht gesehen hat." Sie lobte die Eppelheimer, die selbst dann noch zur Kerwe kommen, wenn es "Hunde und Katzen regnet".