In Leimen gibt es sie bereits, bald auch in Neckargemünd: An der Aral-Tankstelle am B.37-Ortseingang von Heidelberg kommend soll eine Lasermesssäule aufgestellt werden. Fotos: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wer häufiger durch Mannheim, Leimen, Gauangelloch oder Zuzenhausen fährt, der tritt automatisch auf die Bremse. Denn der weiß, was eine "SM" ist. Das wissen die Neckargemünder bald auch. Denn auch in der Stadt am Neckar soll eine "Stationäre Messanlage" aufgestellt werden - das ist nichts anderes als ein Blitzer. Allerdings kein klassischer "Starenkasten", sondern eine moderne Lasermesssäule. Der Rhein-Neckar-Kreis hat einen Standort an der B 37, also der Bahnhofstraße, am Ortseingang von Heidelberg kommend an der Aral-Tankstelle im Auge. Und der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung nichts dagegen. Es gab 15 Ja- und zwei Nein-Stimmen bei sechs Enthaltungen.

Bürgermeister Horst Althoff erklärte, dass das Landratsamt im Rahmen eines "Pilotverfahrens" an fünf Standorten im Rhein-Neckar-Kreis "stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen" aufstellen will. Und einer davon ist Neckargemünd. Bei der Auswahl der Standorte wurden Unfallschwerpunkte, gefährliche Stellen und "schutzwürdige Streckenabschnitte" berücksichtigt. Grundlage seien unter anderem die "Auswertungen der Verkehrsüberwachung an Straßen mit maßgeblicher Verkehrsbedeutung und hohem Verkehrsaufkommen". Angeschafft werden sollen zwei digitale Lasermessgeräte, die wechselweise an den fünf Standorten eingesetzt werden sollen. Wo die restlichen vier sind, steht noch nicht fest, lautete die Auskunft aus dem Landratsamt auf RNZ-Nachfrage.

"Optimale Standortvoraussetzungen" würden auf dem Parkstreifen bei der Aral-Tankstelle zwischen den Zufahrten bestehen. Von hier aus könnten Überschreitungen an allen maßgeblichen "Gefährdungsstellen" erfasst werden. Dies seien zum einen Garagenausfahrten, zum anderen könnten auch die Tankstellenzufahrten überwacht werden. Außerdem könne eine "nachhaltige Geschwindigkeitsreduzierung" für die lang gezogene Kurve am Ortseingang für beide Fahrtrichtungen erreicht werden.

Der einzuhaltende Abstand von 150 Metern zu den Tempo-50-Schildern sei in beiden Richtungen gegeben. Die Messsäule soll zur Absicherung mit dem Gehweg eingefasst werden, sodass insbesondere Fahrzeuge nicht direkt an der Säule parken können und damit eine Messung unmöglich machen. Eine "Möblierung" sei zum Schutz der Anlage ideal. Für den wegfallenden Parkplatz wurde schon ein Alternativstandort gefunden. Strom- und Telefonanschluss stünden außerdem zur Verfügung.

Man müsse dem Landratsamt mitteilen, ob man die Messsäule wünsche oder nicht, sagte Bürgermeister Althoff: "Entweder dort oder gar nicht." Der Unfallschwerpunkt liege weiter Richtung Heidelberg, meinte Jens Hertel (SPD). "Dort passieren nachts Unfälle." Es gebe ganz andere Stellen, an denen Fußgänger gefährdet seien. "Wir hätten bessere Standorte." Hertel betonte, dass die Verwarnungs- und Bußgelder nicht die Stadt, sondern der Kreis bekomme. "Wir sind da nicht beteiligt."

Rathauschef Althoff meinte, dass es nicht ums Geld, sondern um den Schutz der Menschen gehe: "Wir bekommen mehr Verkehrssicherheit." Er war sich sicher, dass die Einheimischen schnell den Blitzer verinnerlichen werden. "Ortsfremde werden aber hineinrauschen."

"Das ist reine Abzocke", fand Dietmar Keller (SPD). Der Kreis sage, es ginge um die Verkehrssicherheit. Dabei gebe es dort gar keine Unfälle. Der Standort sei richtig, meinte hingegen Giuseppe Fritsch (Freie Wähler). "Da fahren alle 100." Sein Fraktionskollege Frank Volk gab zu bedenken, dass die Anlage schon 200 Meter entfernt messe. "Und nicht alle werden danach gleich wieder beschleunigen, die Säule wird Wirkung zeigen." In Hoffenheim und Zuzenhausen fahre auch jeder eher 45 als 50. Ein Blitzer am falschen Ort sei besser als gar keiner. Eigentlich sei der Standort verkehrt, meinte Petra Groesser (Grüne). Aber auch sie fand: "Besser dort als gar keiner." Sie hoffte, dass auch der Verkehrslärm abnehme. Leiser werde es nicht, meinte Walter Berroth (SPD). "Die Leute bremsen ab und geben gleich wieder Gas."

Übrigens: Bisher hat der Kreis nur mit mobilen Anlagen geblitzt. Die Kosten für ein Lasermessgerät betragen um die 100.000 Euro. Die Investition lohnt sich aber in der Regel ziemlich schnell...