Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Mit 35 Verlagen - also noch mehr als in den Vorjahren - platzte die sechste "Kleine Buchmesse im Neckartal" diesmal fast aus allen Nähten. Die stand ganz im Zeichen von "Bücherlust und Lesefreude" und lockte somit wieder Scharen von Bücherfreunden und Leseratten aus der Region in die Vierburgenstadt. Schon bei der Eröffnung der Messe im Bürgerhaus gab es erheblichen Andrang, was auf den großen Erfolg der literarischen Veranstaltung hindeutet, die vom Heimat- und Kulturverein in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert wird.

Der Dank Bürgermeister Eberhard Petris galt insbesondere den Initiatoren der Buchmesse, dem Ehepaar Nadine und Dr. Walter Sauer, die in Darsberg den Verlag "Edition Tintenfaß" betreiben. "Wir wollen Lust auf Bücher und aufs Lesen machen", strahlte Dr. Sauer, "denn das ist es, was uns antreibt, jetzt schon die sechste Buchmesse zu organisieren."

Und sein Verlagskollege Stefan Richter zeigte sich begeistert über die Möglichkeit, dass sich in Neckarsteinach auch kleine Verlage und ihre Produkte präsentieren können. "Die Messe ist perfekt organisiert, für uns ist bestens gesorgt, und für die Höhe der Standkosten, die wir hier zahlen, bekommt man in Frankfurt noch nicht einmal einen Parkplatz." Als "echte Attraktion", die es wert sei, im Rahmen des 150. Jubiläums der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar unterstützt zu werden, bezeichnete Martin Proba von der IHK die Buchmesse.

Wer Zeit und Muße mitbrachte, konnte sich bei einem Rundgang einen Überblick über das literarische Angebot machen, das in großen Teilen regionalen Charakter hatte. Historische Romane wie "Der Untergang der Kurpfalz" oder "Gefangen in Heidelberg", Krimis, die an gut bekannten Orten der Metropolregion spielen, aber auch Wanderkarten, Städtebeschreibungen oder Odenwälder Mundart-Bücher wendeten sich an das heimische Publikum. Weit darüber hinaus reichte das übrige Angebot: der Nahe Osten und die Rockmusik, Weltreisen und Philosophie, hochwertige märchenhafte Kinderbücher, aber auch solche, die Kindern Wissenschaft näher bringen, Lyrik und Sachbücher zu allen Themen, der ägyptische Struwwelpeter oder Max und Moritz auf Latein und, und und...

An vielen Ständen entwickelten sich lebhafte Gespräche zwischen Verlegern und Besuchern, und wer sich mit einem Buch länger beschäftigen wollte, konnte das in den bereitgestellten Sitzgruppen tun. Sehr beliebt und gut besucht waren die Lesungen, die in halbstündigem Wechsel in verschiedenen Leseräumen des Bürgerhauses stattfanden. Meistens lasen hier die Autoren - zum Beispiel Michael Krausnick - aus ihren Neuerscheinungen: Vom spannenden Krimi über amüsante Reiseberichte bis zur lustigen Gespenstergeschichte für Kinder reichte das unterhaltsame Programm.

Und auch die Kirchen beteiligten sich: Sowohl im evangelischen wie im katholischen Gottesdienst stand das "Buch der Bücher" - die Bibel - im Mittelpunkt.