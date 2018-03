Von Christoph Moll

Dass eine Ampel nicht nur rot, sondern auch "dunkelrot" sein kann, ist bekannt. Nämlich, wenn das Rotlicht beim Überfahren schon länger als eine Sekunde leuchtet. Dann droht eine noch saftigere Geldstrafe von 200 statt 90 Euro und auch ein Fahrverbot von einem Monat. In Neckargemünd hätten letzte Woche gleich Dutzende Autofahrer den "Lappen" abgeben müssen, wenn die Polizei sie denn erwischt hätte. Denn an der Baustellenampel der B 37 in der Bahnhofstraße galten für sie offenbar keine Verkehrsregeln. Auch wenn die Ampel schon rot war, fuhren sie noch dem Auto vor ihnen hinterher in den einspurigen Bereich - getreu dem Motto: wird schon noch reichen. Die Autos aus der entgegenkommenden Richtung hatten zwar Grün, konnten aber nicht losfahren. Einigen "Rotsündern" muss man aber zugute halten, dass sie gar nichts dafür konnten. Denn die Ampel wurde direkt an der Bushaltestelle aufgestellt. Wenn dort ein Bus stand, sahen die Autofahrer sie gar nicht. Da nützte auch das Schild dahinter "Bei Rot hier halten" nichts, da sie gar kein Rot sahen. Vielleicht hätte es auch besser heißen sollen: "Bei Dunkelrot hier halten".