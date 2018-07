Von Anja Hammer

Eppelheim. Acker bleibt Acker und asiatische Olympioniken werden definitiv nicht in Eppelheim trainieren. Das Projekt Olympiapark sei beerdigt, teilte Bürgermeister Dieter Mörlein gestern mit. Seit Monaten ziehen sich die Diskussionen. Jetzt habe die Stadt die "Reißleine" gezogen, so Mörlein.

So kommt die Entscheidung später als geplant. Eigentlich hatte der Gemeinderat die Frist auf Ende Januar angesetzt. Wenn er bis dahin keine offizielle Zusage vom Olympischen Komitee Asiens (OCA) habe, wolle man den Antrag zurückziehen. Der Januar ging, der Februar kam - ein Schreiben aus Kuwait vom OCA-Vorsitzenden dagegen nicht. "Und jetzt habe ich einfach beschlossen, dass das Projekt beerdigt wird", sagte Dieter Mörlein gestern auf RNZ-Nachfrage.

Das bedeutet konkret: Den Antrag, der beim Regionalverband Rhein-Neckar eingereicht wurde, hat Bürgermeister Mörlein gestern zurückgezogen. Somit wird der Planungsausschuss bei seiner Sitzung im März auch nicht darüber entscheiden, ob das Ackergelände östlich der A 5 als Bauland ausgewiesen wird. "Das Gelände ist als landwirtschaftliche Fläche eingeplant und daran ändert sich jetzt auch nichts", erklärt Verbandsdirektor Ralph Schlusche. Das sei zwar jetzt ein Jahr Arbeit ohne ein Ergebnis, aber so etwas komme vor. Mörlein: "Ich habe es jetzt mit Hopp-Stadion, Wild-Werken und Olympiapark im Lauf der Jahre insgesamt dreimal versucht. Ich mache nichts mehr!"

Mörlein begründet den Entschluss mit der "Schwerfälligkeit der Entscheidungsträger": Der Regionalverband wolle für den Antrag Beschlüsse zum Flächentausch, der Gemeinderat wolle aber nicht beschließen, ohne dass eine Zusage des OCA vorliegt. Und das OCA wolle nicht zusagen, ohne dass es Planungssicherheit hätte. "Das ist wie die Frage nach der Henne und dem Ei", sagte Mörlein. "Aber manchmal muss man eben auch mit Risiko planen", meinte er zu den Bedenken des Gemeinderates.

Die Fraktionssprecher im Eppelheimer Räterund zeigten sich gestern schon fast erleichtert, als sie vom Ende der Olympiapark-Planung erfuhren. "Mörlein ist gar nicht mehr viel übrig geblieben", sagte Lothar Wesch (SPD). Auf der Straße werde er angesprochen, es würde gespottet und gelacht. "Jetzt kehrt hoffentlich Ruhe ein", so Wesch. Als "einzige Luftblase" bezeichnete Christa Balling-Gündling (Grüne) das Vorhaben: "Es ist erfreulich, dass diese ständigen Hinhaltetaktiken jetzt ein Ende haben." Trudbert Orth (CDU) war dagegen von der Vorgehensweise des Bürgermeisters überrascht: "Er hätte vorher mit uns reden müssen!"

Denn das ist offenbar nicht geschehen. Zwar war am Tag zuvor noch eine nicht-öffentliche Sitzung der Räte, doch das Thema Olympiapark sei nicht gefallen, versicherten alle Fraktionssprecher gegenüber der RNZ. Auch dass man nun auf die Einnahmen in Millionenhöhe durch den Verkauf der Fläche verzichten muss, bedauerten alle. Denn was bleibt sind die Kosten: Rund 12 000 Euro hat die Stadt schon in Planungen gesteckt. Mörlein: "Das wird nichts mehr und bevor wir da noch mehr Arbeit reinstecken..."