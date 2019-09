Region Heidelberg. (pol) Wer hat den 13-jährigen Justin Hans im Raum Neckargemünd, Bammental und Meckesheim gesehen? Der Junge wird nämlich bereits seit dem 22. November vermisst. Das Sorgerecht des Jungen ist dem Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises übertragen. Er war bisher in einer Jugendeinrichtung in Kirchheimbolanden untergebracht, aus dem er sich selbstständig entfernte. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dürfte sich Justin Hans in der Region aufhalten und Unterschlupf gefunden haben. Familiäre Beziehungen hierhin bestehen ebenfalls. Der Junge wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter, schlank, braune, lockige Haare. Zuletzt trug er dunkelblaue Jeans und einen blauen Kapuzenpullover. Hinweise können unter Telefon 06 21 / 1 74 55 55 gegeben werden.