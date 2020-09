Dossenheim. (dw) Bürgermeister David Faulhaber betont das kommunale Engagement für eine Energiewende immer wieder. "Wir sind nicht nur Zuschauer, wir wirken auch mit", sagte er auch jetzt anlässlich der Inbetriebnahme der jüngsten Carsharing-Station in der Bergstraßengemeinde. Ab sofort steht auf dem Rathausplatz ein Kombi-Fahrzeug mit Hybridantrieb zur Verfügung. Stefan Küppers vom Anbieter "Stadtmobil Rhein-Neckar" und Faulhaber trafen sich dort nun zur offiziellen Übergabe.

Die Nähe zum Rathaus ist kein Zufall. Die Gemeinde ist nämlich Kunde. Ein Fahrzeug des kommunalen Fuhrparks sei nicht ersetzt worden. Dafür nutze man zwei E-Bikes und jetzt auch das Carsharing-Angebot, so Faulhaber, den man häufiger auf einem Dienstfahrrad sieht.

Mit dem Platz am Rathaus wurde die achte Station in Betrieb genommen. Die Standorte "Am Kronenburger Hof", Hauptstraße, Lorscher Weg, Frauenpfad und Akazienweg sind bereits vertraut. Neu sind zwei Plätze "Im Bangert" und einer im Birkenweg. Sie ersetzen die bislang am Raiffeisenplatz mit mehreren Fahrzeugen ausgestattete Station. Bekanntermaßen wird der Platz gerade bebaut und steht daher fürs Parken nicht weiter zur Verfügung.

"Raiffeisenplatz" ist zugleich Stichwortgeber für die Vorteile des "Fahrzeugteilens". Dort fallen mit einem Schlag 55 Parkplätze weg, die nur teilweise verlegt werden können. Laut Küppers ersetzt ein Fahrzeug, das sich mehrere Nutzer teilen, 20 private Autos. Bei neun Fahrzeugen am Ort entspricht die für diese Autos benötigte Parkfläche in etwa dem dreifachen Raiffeisenplatz. Faulhaber empfand dieses Bild als sehr eindrücklich – erst recht vor dem Hintergrund, dass laut Statistik rund 40 Prozent dieser Fahrzeuge im Durchschnitt nicht täglich genutzt würden und die durchschnittliche Betriebszeit bei nur 45 Minuten liege.

Faulhaber nannte weitere Fakten: Bei in etwa gleicher Einwohnerzahl habe der Fahrzeugbestand hier um zehn Prozent zugenommen. Heute stehe man bei 6950 zugelassenen Fahrzeugen. Ohne Carsharing würde man die 7000-Marke schon überschritten haben, meinte er.

Aktuell werden die neun Fahrzeuge übrigens von 196 Kunden genutzt, sagte Küppers. Er gehe davon aus, dass die 200 bald erreicht sein würden. Der 200. Nutzer erhalte ein Dankeschön, kündigten beide an. Die Stationierung eines zehnten Fahrzeugs stehe überdies in den Startlöchern. Wenn nicht noch in diesem Jahr würde es spätestens 2021 kommen.

Stadtmobil, dessen Vorläufer vor 25 Jahren seinen Service erstmals in Heidelberg angeboten habe, wachse kontinuierlich. Dossenheim sei im Rhein-Neckar-Kreis mit Abstand führende Gemeinde, so Küppers. Weinheim auf Platz zwei habe gemessen an seiner Einwohnerzahl "nur" 142 Kunden, die sechs Fahrzeuge nutzten. Diesen Erfolg erklärte Küppers mit der geografischen Lage der Bergstraßengemeinde. Zur Arbeit ins "Neuenheimer Feld" würden viele mit dem Fahrrad gelangen. Ein Auto bräuchten diese tatsächlich nur gelegentlich.