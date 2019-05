Von Willi Berg

Nußloch/Heidelberg. Das Heidelberger Landgericht hat am Donnerstag einen drogensüchtigen Dealer aus Nußloch zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Kammer ordnete zudem die Unterbringung des 51-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an. Der arbeitslose Deutsche hatte über Jahre hinweg einen schwunghaften Drogenhandel betrieben. Er habe von Hartz IV nicht leben können, sagte der Angeklagte in dem Prozess.

Der Mann flog erst auf, als ein Kunde zur Polizei ging und den Rauschgifthändler anschwärzte. Über 100 Mal habe er Amphetamin und Cannabis von dem Mann gekauft, sagte er aus. Als die Polizisten im Dezember die Wohnung des Dealers in Nußloch durchsuchten, entdeckten sie unter anderem 900 Gramm Amphetamin. Eine Menge, die etwa 20.000 Einzeldosen entspricht. Außerdem stellten die Beamten 2,5 Kilogramm Marihuana sowie Heroin und 55.000 Euro sicher. Das Geld war zum Teil in Folien eingeschweißt. Der Fund lässt darauf schließen, dass der Dealer zahlreiche Kunden mit "Stoff" versorgte. Wer ihn belieferte, wollte der Angeklagte nicht sagen.

Der Mann ist seit Jahrzehnten süchtig und erhielt deshalb die Ersatzdroge Polamidon, die ebenfalls stark abhängig macht. Eigentlich habe er auch davon loskommen wollen - paradoxerweise mit Hilfe von Heroin. Das verursache weniger starke Entzugserscheinungen als das synthetische Opiat Polamidon, sagte er.

Nun erhält der Mann die Chance, drogenfrei zu werden. In absehbarer Zeit kann er vom Gefängnis in eine Suchttherapie wechseln. Wenn er die Chance nutzt, kann die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Als der Angeklagte in dem Prozess über sein Leben sprach, brach er in Tränen aus. Er habe "schon lange die Schnauze voll", sagte der Vater einer erwachsenen Tochter.

Eigenen Angaben zufolge hatte er im Alter von 13 Jahren das Kiffen angefangen und ist später auf Heroin umgestiegen. Um "clean" zu werden, unterzog er sich einer einjährigen Therapie. Und wurde bald nach der Entlassung wieder rückfällig. In den letzten 25 Jahren habe er von Ärzten Polamidon zur Substitution erhalten. Einen Beruf hat er nicht erlernt und mehrere Ausbildungen abgebrochen. Die letzten Jahre lebte er von Hartz IV. Und vom Verkauf von Drogen.