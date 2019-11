Von Anja Hammer

Neckargemünd. Die Mauer konnte Gabriele Weislogel und Regina Vögtel nicht wirklich trennen. Die Kleingemünderin und die Zwickauerin schrieben sich 25 Jahre lang Briefe über die innerdeutsche Grenze hinweg. Und das hörte auch nicht auf, als die Mauer vor 30 Jahren fiel. Die Kommunikation auf Papier aus einem ganz anderen Grund: „Seit zwei Jahren schreiben wir uns über ,Whatsapp‘ auf dem Handy“, lacht Weislogel. „Das geht schneller.“

1961 wurde die Mauer gebaut. Da hieß Gabriele Weislogel noch Gabriele Hester, war zehn Jahre alt und wohnte im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Drei Jahre später sollte sie im Konfirmandenunterricht von ihrem Pfarrer die Adresse einer gewissen Regina Jaroschewski aus Groß Glienicke bei Potsdam erhalten. Die Pfarrer der beiden Mädchen kannten sich und leiteten Brieffreundschaften unter ihren Konfirmanden in die Wege. Heute sagt Weislogel: „Das muss alles von guten Geistern gelenkt worden sein.“ Als sie die erste Karte, eine Ansichtskarte vom Heidelberger Schloss im Winter, in den Osten schickte, hoffte sie zwar auf eine lange währende Brieffreundschaft. Dass daraus aber eine Freundschaft fürs Leben werden würde, die selbst die Mauer überdauert, damit habe sie nicht gerechnet, so Weislogel.

Hintergrund Weitere Artikel zum Tagesthema:

https://www.rnz.de/mauerfall Weitere Artikel zum Tagesthema:

https://www.rnz.de/mauerfall

[-] Weniger anzeigen

Das Geheimnis dieser langen Freundschaft erklärt Brieffreundin Regina Vögtel so: „Bei uns hat Ost und West keine Rolle gespielt – wir waren einfach immer auf einer Wellenlänge.“ Die Politik ließen sie in ihren Briefen außen vor. Stattdessen schrieben sie über Unverfängliches: ihre Hobbys, ihre Familien, tauschten Rosenbilder aus und schickten Päckchen. „Ich wollte nicht, dass Regina Schwierigkeiten bekommt“, sagt Weislogel über die Kommunikation in den ersten Jahrzehnten. Dass die Post zu DDR-Zeiten durchsucht wurde, sei ihr spätestens dann klar geworden, wenn die Pakete durchwühlt in Neckargemünd ankamen. „Ich weiß, wie ordentlich Regina ist“, so die heute 68-Jährige. Einmal sei auch ein ferngesteuertes Spielzeugauto für den Sohn ihrer Brieffreundin nicht angekommen. „Da hätte ich besser mal einen Trabi geschickt“, lacht die Kleingemünderin, die vor ihrem Ruhestand eine eigene Krankengymnastik-Praxis hatte.

An ihren ersten Besuch bei ihrer Brieffreundin 1982 erinnert sich Weislogel auch noch genau. „Dazu musste ich ein bisschen schwindeln“, erzählt sie. Um ihre Freundin in der DDR überhaupt besuchen zu dürfen, musste sie sich als Verwandte ausgeben. „Deswegen war ich eine weit entfernte Cousine“, berichtet sie und lacht, wenn sie an die Befragung auf dem Zwickauer Rathaus denkt.

Und dann kam der 9. November 1989. Die Mauer wurde geöffnet. Beide Frauen verfolgten die Ereignisse vor dem Fernseher. „Wir hatten Schiss“, weiß Weislogel noch ganz genau. Sie fürchtete, dass die friedliche Revolution am Ende doch noch blutig ausgehen würde. Sie hatte Angst um ihre Freundin. Doch die innerdeutsche Grenze fiel wirklich. Und nur wenig später, Ende November, besuchte Regina Vögtel ihre westdeutsche Freundin zum allerersten Mal. „Mit dem Trabi sind wir nach Neckargemünd gefahren“, so die 68-Jährige. „Der war dann dort die große Attraktion.“

Seither treffen sich die beiden Freundinnen ungefähr alle zwei Jahre. Waren am Anfang oft noch die Familien mit dabei, machen sie inzwischen reine Frauentreffen: mal Wellness im Odenwald, mal im Allgäu. „Wir haben so viel zu schwätzen“, schmunzelt Gabriele Weislogel. Und wenn sie sich nicht sehen, schreiben sie übers Handy, schicken sich Fotos von ihren Enkeln und zu Weihnachten sowie zum Geburtstag gibt’s ein Päckchen. Und die kommen inzwischen ganz unzensiert und undurchwühlt an. Die erste Postkarte gibt es übrigens immer noch. „Die würde ich nie weggeben“, so Vögtel. Zum 60. Geburtstag schenkte sie Weislogel ein grafisch aufbereitetes Bild davon – und das hängt nun gerahmt in Neckargemünd.