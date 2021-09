Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Die Woche begann voller Vorfreude: "Das wird ein Wochenende: sieben Mal Kerwe!" titelte die RNZ auf der Seite "Rund um Heidelberg" euphorisch. Kirchweihfeste in Leimen und Dossenheim, in Schönau und Heiligkreuzsteinach sowie in Mönchzell, Waldwimmersbach und Kleingemünd standen am Wochenende vom 14. bis zum 16. September 2001 an. Doch dann kam jener Dienstag, der als "9/11" in die Geschichte einging und die gesamte Welt und auch die Region erschütterte.

Es waren die Kleingemünder, die als erste reagierten. Bereits einen Tag nach den Terroranschlägen sagte das Kerwekomitee die Kerwe im Ortsteil ab. "Wenn Tausende Tote zu beklagen sind, kann ich keinen Hammeltanz veranstalten", begründete Komitee-Mitglied Rolf Kaufmann die Absage seinerzeit gegenüber der RNZ. Einen Tag darauf folgte das Lobbacher Rathaus dem Kleingemünder Beispiel und verkündete den Verzicht auf die Waldwimmersbacher "Russekerwe".

Hin und her überlegten dagegen die anderen Kommunen – und rangen sich zu Kompromisslösungen durch: So strich Leimen bei der 30. Auflage seiner Weinkerwe sämtliche musikalischen und tänzerischen Darbietungen aus dem Programm. Eröffnet wurde das Fest mit einer Ansprache des Ersten Bürgermeisters Bruno Sauerzapf unter den Eindrücken der Bilder aus New York und einem gemeinsamen Gebet für die Terroropfer jenseits des Atlantiks. "Nur die bunten Lichter des Kinderkarussells im Hintergrund erinnerten an eine Kerwe", schilderte die RNZ die damalige Stimmung auf dem Schulhof.

Keine Disco, keinen Fassbieranstich, keine Ein- und Ausgrabung der Kerwe und keine Kerwepredigt gab es in Heiligkreuzsteinach. Schönau hielt es ähnlich und verzichtete neben Umzug, Predigt und fröhlicher Festmusik auch auf die traditionelle "Miss Steinachtal"-Wahl und die Dessous-Modenschau. Eine Kerwe ohne stimmungsvollen Triumphzug und musikalischer Begleitung des Kerweauftakts, dafür mit Trauerbeflaggung am Rathaus wurde es in Mönchzell. In Dossenheim wurden Bannweidgericht, Holzäpfeltanz sowie alle anderen offiziellen Programmpunkte der Kerwe abgesagt. Lediglich das Kinderprogramm blieb – "als Zeichen der Zuversicht in die Zukunft", wie der damalige Bürgermeister Hans Lorenz sagte.

Während die Kirchweihfeste ausfielen oder nur in abgespeckter Form stattfanden, häuften sich andere Zusammenkünfte: Gedenkgottesdienste wurden überall in der Region abgehalten. In Sandhausen gedachten die Menschen mit einer Lichterkette der Terroropfer. Gemeinderäte in der Region setzten Schweigeminuten vor ihre Tagesordnungen.

Und auch die Kinder in der Region standen ganz unter dem Eindruck der Katastrophe: So gestalteten Eppelheimer Kindergärten nach den Anschlägen Bilder mit der Botschaft "Wir denken an Euch". Stellvertretend für die gesamte US-amerikanische Bevölkerung wurden diese dem amerikanischen Kindergarten im benachbarten Patrick-Henry-Village übergeben.