Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Mehr Bäume für ein besseres Klima" – unter diesem Motto hat der Gemeindetag Baden-Württemberg die Aktion "1000 Bäume für 1000 Kommunen" (siehe Hintergrund) ins Leben gerufen. Neben vielen weiteren Gemeinden hat nun auch Meckesheim in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats seine Teilnahme beschlossen. Zudem sollen mit Haushaltsmitteln 1300 weitere Bäume gepflanzt werden, sodass es in der Elsenztalgemeinde bald insgesamt 2300 neue Bäume geben wird. Wie die damit betraute Verwaltungsmitarbeiterin Vanessa Sobotta erklärte, könnte es am Ende der Gemeindetags-Aktion rund 330 Hektar neuer Waldfläche in Baden-Württemberg geben, was einer Speicherkapazität von jährlich etwa 4300 Tonnen CO2 entspreche.

Im Gemeinderat stieß das Vorhaben buchstäblich auf fruchtbaren Boden. "Dass uns in Meckesheim der Wald wichtig ist, weiß inzwischen die ganze Metropolregion", meinte Bürgermeister Maik Brandt mit Blick auf die Haltung der Gemeinde zum Aufstellen von Windkraftanlagen im Gewann "Brüchel". Wie berichtet sind diese Pläne inzwischen vom Tisch. Für die 1000 Bäume müsse die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 4000 bis 5000 Euro rechnen. Gunter Dörzbach (CDU) betonte, dass er Meckesheim durch die Teilnahme an der Aktion auch in einer Art "Vorreiterrolle" sehe. Positiv bewerte er es, dass auch Schulen und Kindergärten miteinbezogen werden sollen.

Hintergrund "1000 Bäume für 1000 Kommunen" heißt die Aktion, die der Gemeindetag im September gestartet hat. Deren Ziel ist es, bis Ende 2020 landesweit in 1000 Städten und Gemeinden jeweils 1000 neue Bäume zu pflanzen. Diese Maßnahme soll einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten, den der Gemeindetag sich seit den 1980er-Jahren auf die Fahnen geschrieben hat. Er war der erste kommunale Landesverband, der damals einen Umweltschutzkongress veranstaltet hat. Sichtbare Folgen sind heute Blühstreifen an Straßen, Öko-Strom und Fotovoltaikanlagen in öffentlichen Gebäuden, die E-Mobilität bei Dienstfahrzeugen, kommunale Nahwärmenetze oder ganz aktuell im Rhein-Neckar-Kreis die Pläne zur Phosphor-Rückgewinnung in gemeindeeigenen Kläranlagen. Für den Wald stellt die Aktion "1000 Bäume für 1000 Kommunen" nach den zuletzt sehr trockenen Sommern – und dem damit verbundenen verstärkten Schädlingsbefall, vor allem durch Borkenkäfer– eine Art Notfallplan dar. Peter Hauk, Landesminister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, appelliert an die Gemeinden, sich zu beteiligen: "In der aktuellen Situation unseres Waldes brauchen wir alle Partner, wenn es darum geht, auch künftig einen klimastabilen Wald zu haben, der seine vielfältigen Aufgaben erfüllt." lew

"1000-prozentige Zustimmung für 1000 Bäume", formulierte es Jürgen Köttig (MuM) pathetisch und schlug vor, dass sich jeder Gemeinderat daran beteiligt und ein Bäumchen pflanzt. "Man kann nicht dagegen sein", fand auch Hans-Jürgen Moos (SPD) und flachste: "Passenderweise wurde eine zuständige Referentin gewählt, die Ähnlichkeit mit Greta Thunberg hat."

Ob sich Sachbearbeiterin Vanessa Sobotta ob dieses Vergleichs geschmeichelt gefühlt hat, ist nicht bekannt. Doch zumindest inhaltlich stand das, was Sobotta vortrug, mit den Vorstellungen der schwedischen Klimaaktivistin in Einklang. Die Gemeinde beteilige sich "mit größter Freude an dieser Aktion, um der Umwelt etwas Gutes zu tun und dem Klima zu helfen". Für die Pflanzung der Bäume sei bereits eine rund 3000 Quadratmeter große Fläche im Gewann "Hengstall" am Mühlbachweg gefunden worden. Ein Vorteil bestehe darin, dass die Fläche, bei der es sich um zwei Grundstücke handelt, bereits von Wald umgeben sei.

Bei der Suche nach einer geeigneten Fläche habe sich die Kommune von Forstrevierleiter Thomas Glasbrenner beraten lassen. Sobotta erläuterte: "Auf sein Anraten wurden 500 Stieleichen und 500 Schwarzerlen reserviert." Für die 1300 Bäume, die darüber hinaus gepflanzt werden sollen, seien überwiegend Traubeneichen vorgesehen, ergänzt um Winterlinden und Spitzahorn. Diese sollen auch der Wiederaufforstung für den vom Borkenkäfer befallenen ehemaligen Fichtenbestand am Jagdhüttenweg dienen. Hierbei dürfe man mit EU-Mitteln rechnen. Zudem seien der zuständige Jagdpächter und die örtliche Nabu-Gruppe miteinbezogen worden. Die Pflanzaktion soll im Frühjahr stattfinden, noch vor dem "Tag des Baumes" am 25. April.

Neben Meckesheim hatte wie berichtet auch schon Wiesenbach seine Teilnahme an der Gemeindetags-Aktion angekündigt: Die 1000 Bäume sollen dort anlässlich des 1250. Ortsjubiläums auf 1250 aufgestockt werden. Ebenso wie Maik Brandt in Meckesheim versteht sich auch der Wiesenbacher Rathauschef Eric Grabenbauer als Freund und Förderer der Natur.