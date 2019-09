Spechbach. (pol/man) Bei einem Reitunfall in Spechbach ist am Sonntagnachmittag ein neunjähriges Mädchen verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in der Hirtenstraße, wo das Kind gegen 16.50 Uhr in Begleitung auf einem Pferd vom Schützenhaus kommend in Richtung Spechbach unterwegs war.

Aus bislang ungeklärten Gründen fiel das Mädchen dabei vom Pferd und schlug mit dem Hinterkopf auf den Asphalt auf. Glücklicherweise trug die 9-Jährige einen Helm. Da Verletzungen an der Wirbelsäule jedoch nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Pferd wurde unverletzt eingefangen.