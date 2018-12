Neckarsteinach (pol/run) Mehrere Kriminelle hatten es am Donnerstagnachmittag (13.12.) auf einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße abgesehen. Gegen 15.30 Uhr verwickelte ein Täter Mitarbeiter und Marktleiter in ein Verkaufsgespräch. Zwei Komplizen nutzten die Ablenkung und entwendeten aus dem Vorraum Fahrzeugzubehör.

Als die Mitarbeiter den Diebstahl bemerkten, flüchtete das Trio in einem schwarzen Opel Zafira in Richtung Bundesstraße 37 und weiter nach Hirschhorn/Eberbach. Die genaue Höhe der Beute steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, denen die Täter oder das Fahrzeug vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06272/9305-0 beim Polizeiposten Hirschhorn zu melden.