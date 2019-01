Neckarsteinach. (pol/mare) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Grein. Das teilen die Beamten mit.

Am Mittwochmorgen zwischen 6 und 6.30 Uhr wurde in der Straße "Am Klingen" ein Gartenzaun beschädigt. Er wurde vermutlich von einem Fahrzeug gestreift. Am Zaun und an einen Begrenzungspfosten entstand dabei Schaden, der sich auf rund 1000 Euro beläuft.

Der Verursacher verschwand einfach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Deshalb ruft die Polizei mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Und zwar telefonisch unter der Rufnummer 06272/93050.