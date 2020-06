Neckarsteinach. (pol/mün) Diese Autofahrt endete für einen 34-Jährigen mit einer Festnahme und einer Blutprobe. Polizisten hatten ihn in der Nacht zu Dienstag gegen 0.45 Uhr auf der Hauptstraße in Neckarsteinach entdeckt. Dort war er ohne Licht unterwegs. Und wie sich dann herausstellte, war der Autofahrer auch alles andere als nüchtern. Der Atemalkoholtest zeigte rund 1,1 Promille an, heißt es im Polizeibericht.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Derzeit werde noch geprüft, ob der 34-Jährige überhaupt einen gültigen Führerschein hat.