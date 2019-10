Neckargemünd. (pol/mare) Am Montagnachmittag ist es auf der Bundesstraße B45 kurz nach der Friedensbrücke in Fahrtrichtung Neckarsteinach zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei forderte er zwei Verletzte und Schaden von 8000 Euro.

An der grünen Ampel bog demnach gegen 15 Uhr eine 18-jährige Kia-Fahrerin in Richtung Neckarsteinach ab, als urplötzlich eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau - sie hatte ein Fahrrad dabei - die Straße kreuzte. Die Kia-Fahrerin bremste sofort, was der nachfolgende Skoda-Fahrer aber zu spät bemerkte und auffuhr.

Der Kia prallte dann gegen einen im Gegenverkehr wartenden Ford Focus, sodass an allen drei Autos Schaden entstand. Die 18-Jährige wie auch der Skoda-Fahrer zogen sich bei dem Aufprall Verletzungen zu, die vor Ort behandelt wurden. Der 28-jährige Skoda-Fahrer wurde schließlich in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Die Kia-Fahrerin wollte selbst ihren Hausarzt aufsuchen.

Die Radfahrerin nahm von dem Verkehrsunfall keine Notiz und entfernte sich unerlaubt. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, weiße Haare, schmale Statur. Sie trug ein graues Oberteil.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06223/92540 zu melden.

Der Kia der 18-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit. Angehörige kümmerten sich selbst um einen Abschleppdienst.