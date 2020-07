Neckargemünd. (pol/lyd) Am Dienstagvormittag kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße in Höhe der Bushaltestelle "Kümmelbacher Hof" rund 70 Lkw und Kleintransporter. Bei 27 Fahrzeugen war die Ladung nicht richtig gesichert, teilt die Polizei mit. In sechs Fällen davon wurde Gefahrgut transportiert.

Ansonsten zog die Polizei einen Fahrer aus dem Verkehr, der unter Alkoholeinfluss stand. Ein weiterer hatte die vorgeschriebene Ruhezeit nicht eingehalten. Zudem waren vier Fahrer ohne Führerschein unterwegs. Ein Fahrzeug war überladen. Bei fünf Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt.