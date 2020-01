Neckargemünd. (pol/mare) In eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße sind am Dienstag am helllichten Tag Einbrecher eingestiegen. Das teilt die Polizei mit.

Über die Terrassentüre verschafften sich die Einbrecher Zugang und durchsuchten im Innern der Wohnung die Räume und Behältnisse. Ersten Angaben der Bewohner zufolge, die zwischen 8.30 und 16.45 Uhr nicht zu Hause waren, wurden verschiedene Schmuckstücke und auch Bargeld gestohlen.

Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bezifferbar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Daher suchen die Beamten Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese mögen sich melden beim Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223/92540, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444.