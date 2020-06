Neckargemünd. (pol) Nein, so böse können die Polizisten nicht geschaut haben. Es war vielmehr dem Alkohol geschuldet, dass ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag gegen 21.30 Uhr beim Erblicken eines Streifenwagens an der Einmündung Parkstraße/Talstraße von seinem Zweirad fiel.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Bei der Blutprobe auf dem Revier stellte sich heraus, dass dem Mann schon vor Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Nun winkt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.