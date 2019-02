Meckesheim. (pol/rl) Zu einem Küchenbrand kam es im Ortsteil Mönchzell am frühen Mittwochabend. Laut Polizeibericht wurde kurz nach 18 Uhr ein Feuer in einem Haus in der Hauptstraße gemeldet, wonach die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 15 Mann zum Brandort ausrückte.

Hier stellte sich heraus, dass ein Abfalleimer brannte. Die Feuerwehr löschte den Eimer und lüftete das Haus danach. Warum der Eimer Feuer fing ist unklar.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden in der Küche soll etwa 2000 Euro betragen.