Meckesheim. (pol/mare) Bereits in der Nacht auf Mittwoch hat ein Unbekannter mindestens drei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro.

Der Täter schlug zum einen eine Delle in ein neues Auto, dass auf dem Hof eines Autohandels in der Oberhofstraße ausgestellt war. Außerdem wurden in der Breslauer Straße ein BMW und ein Seat beschädigt. Hier hatte der Täter die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten.

Die Beamten des Polizeipostens Meckesheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer also etwas dazu sagen kann, kann sich unter Telefon 06223/92540 an die Polizei wenden.