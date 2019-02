Meckesheim. (pol/rl) Großflächig mit Farbe wurde das Stellwerk in der Industriestraße in der Nacht zum Mittwoch. An dem unter Denkmalschutz stehenden Klinker- und Sandsteinbau aus dem Jahr 1907 entstand mehr als 10.000 Euro Sachschaden.

Den Schmierereien zufolge waren dafür Mitglieder einer Fangruppierung eines Fußballvereins verantwortlich. Hinweise gehen an den Polizeiposten in Meckesheim (Telefon: 06226/1336) oder das Polizeirevier Neckargemünd (Telefon: 06223/9254-0).