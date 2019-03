Mauer. (pol/rl) Am Freitag war ein 68-jähriger Wohnmobil-Fahrer auf der Bundesstraße B45 von Neckargemünd Richtung Süden unterwegs. Gegen 10.50 Uhr wollte er an der Ausfahrt "Mauer Mitte" nach links in Richtung Mauer abbiegen.

Dabei missachtete er den Vorrang einer ihm auf der B45 entgegenkommenden 17-jährigen Mofafahrerin und touchierte sie, worauf das Mofa nach rechts in den Grünstreifen schleuderte.

Die Fahrerin verletzte bei dem Sturz schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich und kam danach in ein nahegelegenes Krankenhaus.