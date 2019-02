Mauer. (pol/mare) Ein Schrei hallt durch die Nacht in Mauer. Und daraufhin nehmen vier Männer die Beine in die Hand. Es ist die kleine Geschichte eines verhinderten Einbruchs. Der, so teilt die Polizei mit, eine Vorgeschichte hat.

Denn bereits vor rund vier Wochen war in eine Gaststätte in der Kirchenstraße eingebrochen worden. Brachial und erfolgreich. Denn die Täter stahlen Mitte Januar aus Spielautomaten mehrere tausend Euro. Damals haben die Täter gegen 3 Uhr zugeschlagen. Genauso wie in der Nacht zum Dienstag: Gegen 3 Uhr weckte ein lauter Knall einen Bewohner des Hauses, in dem sich auch die Gaststätte befindet.

Er stand also auf und schaute nach, woher der Knall kam. Er sah vier Männer, die sich gerade an der Eingangstür zur Gaststätte zu schaffen machten. Dann ließ er den Schrei fahren.

Das aufgeschreckte Quartett ließ sofort von der Tat ab und flüchtete. Von ihnen gibt es bisher keine weiteren Spuren.

Deshalb sucht die Polizei nach Leuten, die zu dem Einbruchsversuch oder dem Quartett etwas können. Sie können sich bei den Beamten melden unter der Rufnummer 06223/92540.