Leimen. (van) Die Handschellen haben am Sonntagabend für einen 31-Jährigen nach einem Raub in der Tinqueux-Allee in Höhe des Otto-Hoog-Stadions geklickt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 23.20 Uhr soll ein 18-jähriger Rollerfahrer von einem Mann angehalten, bedroht und ausgeraubt worden sein. Der Unbekannte soll das Mobiltelefon sowie den Fahrzeugschlüssel gefordert haben. Dabei soll er ihm einen schwarzen Gegenstand an die Stirn gehalten und ihm mit der Hand an den Helm geschlagen haben.

"Dem Opfer gelang zunächst in einem günstigen Moment zu Fuß die Flucht. In der Annahme, der Täter habe sich entfernt, kehrte er nach wenigen Minuten zurück, wo er erneut bedroht und zur Herausgabe des Mobiltelefons aufgefordert wurde", heißt es weiter in der Pressemitteilung der Beamten. Der Täter soll in die Jackentasche des Rollerfahrers gegriffen und eine Zigarettenschachtel herausgezogen haben, anschließend flüchtete er zu Fuß.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 31-Jähriger festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten die Zigarettenpackung. Eine Tatwaffe hatte der 31-jährige Mann keine.

Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von über einem Promille, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an.