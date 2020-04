Leimen. (pol/van) Schmierfinken haben am Ostermontag Wände sowie Fenster des Leimener Rathauses und weitere Gebäude mit schwarzer Farbe besprüht. Bei den Schriftzügen handele es sich laut Polizei um politischen Inhalt. Gegen 7.45 Uhr meldeten dies mehrere Zeugen den Beamten.

Auch die Unterführung der Rohrbacher Straße südlich des Kurpfalzzentrums, die alte Post in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße, die Otto-Graf-Realschule, eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in der Tinqueuxallee sowie der Bauhof der Stadtwerke in der Wilhelm-Haug-Straße fielen den Graffiti-Sprayern zum Opfer.

Die weiteren Ermittlungen hat das Dezernat Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.