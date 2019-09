Leimen. (pol/mare) Drei Verletzte hat ein Unfall am Montagmorgen in Leimen gefordert. Das berichtet die Polizei.

Gegen 9.20 Uhr war ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer im Weidweg vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren und kam infolgedessen in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem entgegenkommenden Honda eines 57-Jährigen zusammen, wobei sich die beiden Autofahrer sowie die 49-jährige Beifahrerin im Honda leichte Verletzungen zuzogen.

Der Verursacher sowie die 49-jährige Frau mussten mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht werden. Der Honda-Fahrer suchte selbstständig einen Arzt auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.