Leimen. (pol/ahn) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter vom Lagerplatz eines Firmengeländes in der Gustav-Throm-Straße in St. Ilgen ein 2,5 Meter langes und etwa 300 Kilogramm schweres Edelstahlrohr im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Wie die Polizei berichtet, müssen die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.