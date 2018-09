Leimen. (pol/rl) Bei einem Unfall am Montag gegen 14 Uhr zog sich ein 22-jähriger Motorradfahrer einen Schlüsselbeinbruch zu. Der Kawasaki-Fahrer war auf der Landesstraße L600 zwischen Gaiberg und Leimen unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam und in die Böschung stürzte.

Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.