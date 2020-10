Neckarsteinach. (pol/kaf) Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr auf der L535 zwischen Neckarsteinach und Schönau zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-Jähriger Skoda-Fahrer die L535 Richtung Schönau. In Höhe der Kläranlage geriet er auf regennasser Fahrbahn in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Dacia. Dieser wurde durch den Aufprall gegen die Leitplanke geschoben.

Bei dem Unfall wurden der Skoda-Fahrer sowie die drei Insassen des Dacias teils schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Strecke für mehr als vier Stunden voll gesperrt.