Leimen-St. Ilgen. (pol/mare) Ein Passant ist am Freitag in St. Ilgen verletzt worden, als er in ein Loch in der Straße stürzte. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte den Kanaldeckel entfernt.

Der 53-jährige Passant war gegen 18.30 Uhr in der Kurpfalzstraße unterwegs. Er übersah dabei, dass jemand den Kanaldeckel aus dem Schacht gehoben hatte und stürzte in das Loch. Dabei erlitt er Prellungen und eine Fraktur.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer gesehen hat, wer den Kanaldeckel entfernt hat, kann sich per Telefon melden unter 06224/1749-0 oder 06222/5709-0.