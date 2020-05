Heiligkreuzsteinach. (pol/mare) Die Polizei hat am Sonntag zwischen 12 und 16.30 Uhr Motorrad-Kontrollen auf der Landesstraße L535 bei Heiligkreuzsteinach durch.

Insgesamt fuhren 1100 Fahrzeuge durch die Geschwindigkeitsmessstellen. 31 Fahrzeuge, davon 28 Motorradfahrer, wurden wegen Geschwindigkeitsverstößen angezeigt. Dabei waren fünf Motorradfahrer so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei zulässigen 70 km/h bei 105 km/h.

Wegen technischen Umbauten an ihren Motorrädern wurden zehn Motorradfahrer beanstandet. Bei fünf Motorrädern war wegen der Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Umbauten an den Auspuffanlagen, die zu einer Erhöhung der Geräuschwerte führen. Die Kontrollen werden in den nächsten Wochen fortgesetzt.