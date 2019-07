Eppelheim. (pol/dore) Unbekannte brachen nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag, 27. Juni, und Dienstagmittag, 2. Juli, in die Eppelheimer Eishalle in der Rudolf-Diesel-Straße und in die dortige Gaststätte ein.

Mit einer Eisenstange des Baugerüsts schlugen die Unbekannten die Scheibe der Haupteingangstür ein und hebelten im Inneren die Türe zum Büro und auch die Tür zur Gaststätte auf.

Die Einbrucher durchsuchten die Räume nach etwas Brauchbarem. Wie die Polizei informiert, stahlen sie über 100 Euro Bargeld und ein Kindle-Tablet. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Am Dienstagnachmittag bemerkten Verantwortliche den Einbruch und riefen die Polizei.

Zeugen, die im beschriebenen Zeitraum Verdächtiges gesehen haben, sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 melden.