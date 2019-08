Eppelheim. (pol/szok) Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall am Sonntagabend in Eppelheim beobachtet haben.

Laut Polizei befuhr gegen 18.30 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem Fiat den Stückeweg in Richtung Eppelheim. In Höhe der Brücke fuhr er hinter einem Rollerfahrer her, der ihm durch Winken signalisierte, dass er überholen solle. Aufgrund der Brückenüberquerung blieb der Fiat-Fahrer jedoch hinter dem Roller und überholte diesen erst einige Meter weiter in der Rudolf-Wild-Straße in Höhe der Wild Werke.

Als der 28-Jährige an dem Unbekannten vorbeifuhr, fingen beide aufgrund des jeweiligen Fahrverhaltens des anderen an zu gestikulieren und zu schreien. Der Fiat-Fahrer bog dann nach rechts in die Peter-Böhm-Straße ab, der unbekannte Rollerfahrer folgte ihm.

Er überholte den Fiat, stellte sich vor diesen und ging auf den 28-Jährigen zu. Als dieser zurücksetzte, um seinen Weg fortzusetzen, schlug der Zweiradfahrer plötzlich gegen die Beifahrertür des Autos. Der Mann stieg aus dem Fiat aus, woraufhin der Rollerfahrer ihn am Shirt fasste und am Schlüsselbein kratzte.

Aufgrund einiger Zeugen ließ der Rollerfahrer dann aber ab und fuhr davon. Kurz darauf trafen die beiden Männer in Höhe einer Gaststätte an der Ecke Schwetzinger Straße/Kirchheimer Straße wieder aufeinander, woraufhin der Unbekannte einen Stein in Richtung des Pkw des 28-Jährigen geworfen haben soll. Der Autofahrer wollte den Unbekannten daraufhin zur Rede stellen, stieg aus und rannte ihm hinterher. Der Rollerfahrer entfernte sich allerdings in unbekannte Richtung.

Er konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1,75 Meter groß, dunklerer Hauttyp, vermutlich blaue Augen, stämmige Figur, schätzungsweise 90 Kilogramm, bekleidet mit einer kurzen Hose und einem braunen T-Shirt. Er trug einen schwarzen Helm mit orangefarbener Aufschrift. Der Mann sprach nur schlecht Deutsch und hatte einen Akzent. Sein Roller war weiß mit roten und schwarzen Streifen.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb ergebnislos. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.