Dossenheim. (pol/rl) Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Montagmorgen am Ende des Weidenwegs. Ein 30-jähriger Radfahrer war gegen 7.25 Uhr in Richtung Feld unterwegs, als er am westlichen Ende unachtsam auf den dortigen Radweg abbog. Dabei kollidierte er mit einer 41-jährigen Radfahrerin.

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der Mann leicht. Beide Beteiligte kamen per Rettungswagen in die Klinik. Es entstand ein geringer Sachschaden.