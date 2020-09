Bammental. (pol/mare) Am Montag zwischen 16 und 18.30 Uhr rief ein Unbekannter bei bislang 15 der Polizei bekannten Personen aus Bammental an und gab sich als Polizist aus. Das berichten die richtigen Beamten.

In allen Fällen gab er an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und bei den festgenommenen Tätern Unterlagen für weitere geplante Einbrüche bei den jeweiligen Gesprächspartnern aufgefunden wurden. Weiterhin versuchte der Betrüger, Auskünfte über das Vermögen der Opfer zu erlangen.

Alle Angerufenen reagierten richtig und ließen sich nicht auf die Anrufe ein, wodurch kein Sachschaden entstand.

Es ist nicht auszuschließen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren ähnlichen Anrufen in der Region kommen kann.