Bammental. (pol/rl) Ein betrunkener 60-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwochabend einen Verkehrsunfall in der Reilsheimer Straße. Bereits in Schlangenlinien fahrend war der Mann gegen 21 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Kreisel unterwegs gewesen. Im Kreisel bog er dann in die Reilsheimer Straße ab. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und der Wagen stieß gegen drei Straßenpoller. Danach fuhr der 60-Jähige weiter in Richtung Gauangelloch.

Einer Zeugin war der ältere grüne Wagen bereits in der Hauptstraße aufgefallen, weil er sehr langsam und eben in Schlagenlinien fuhr. Sie hatte dann auch den Zusammenstoß gesehen und sich das Kennzeichen notiert. So konnte die Polizei den 60-Jährigen ermitteln: Er war der Vater des Fahrzeughalters.

Die Beamten trafen den 60-Jährigen daheim an und bemerkten sofort dessen Fahne. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Dem 60-Jährigen wurde daraufhin auch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.