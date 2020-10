Leimen. (pol/mare) Am Sonntagabend ist ein betrunkener Autofahrer in Leimen gegen eine Straßenlaterne gefahren. Das berichtet die Polizei.

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der Panoramastraße. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Die Ursache: Er war betrunken.

Von dort wurde der Pkw abgewiesen und stieß an eine Straßenlaterne, wo er zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Während der Unfallverursacher und eine 21-jährige Mitfahrerin unverletzt blieben, erlitt sein 23-jähriger Beifahrer eine leichte Prellung am Kopf. Der Schaden am VW wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Gartenmauer und der Straßenlaterne beläuft sich auf 1000 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.