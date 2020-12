Reilingen/A6. (pol/kaf) Am Mittwochmorgen ereigneten sich innerhalb weniger Minuten - in der Zeit von 7.10 Uhr bis 7.30 Uhr - drei Auffahrunfälle auf der A6 zwischen dem Walldorfer Kreuz und dem Dreieck Hockenheim. Wie die Polizei mitteilt, waren dabei insgesamt 12 Fahrzeuge beteiligt. Fünf Personen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den genauen Gesamtschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern, die Beamten schätzen ihn allerdings auf mehrere 10.000 Euro. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf drei Kilometer zurück. Teilweise waren zwei der drei Fahrstreifen blockiert. Seit 9.50 Uhr ist die A6 in Richtung Mannheim wieder frei befahrbar.