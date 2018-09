Wiesenbach. (pol) Eine Garage in der Mozartstraße war zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, zum Tatort eines Einbruchs geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, öffneten mehrere Einbrecher die Garage, in der sich zum Tatzeitpunkt mehrere Motorräder befanden. Dann schoben sie die Maschinen nach draußen. Vermutlich wurden die Einbrecher nun aber gestört. Denn sie entwendeten lediglich einen schwarz-weißen Integralhelm und einen Motorradhandschuh. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckargemünd unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 zu melden.