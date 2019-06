Nußloch. (pol/rl) Gleich mit zwei Autos kollidierte ein Wildschwein, dass am Dienstagabend bei Nussloch die Kreisstraße K 4256 überquerte. Gegen 20:45 Uhr rannte das Wildschwein auf die Fahrbahn und stieß zunächst mit einem in Richtung Walldorf fahrenden BMW zusammen. Ein nachfolgender Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß mit dem Tier aber nicht mehr vermeiden.

An dem BMW entstand rund 2000 Euro Sachschaden, an dem nachfolgenden Audi mindestens 6000 Euro. Das Wildschwein schleppte sich noch in den Straßengraben und erlag dort seinen Verletzungen.